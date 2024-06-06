Корпорация развития Рязанской области получила свидетельство оценки качества

Глава КРРО заключил важные для региона соглашения о сотрудничестве.

Свидетельство о прохождении независимой оценки качества работы генеральному директору «Корпорации развития Рязанской области» Вячеславу Несину 5 июня вручил исполнительный директор НААИР Рафаэль Хусяиншин. По итогам прохождения независимого анализа региональных агентств развития область вошла в число институтов развития субъектов с самыми высокими показателями по качеству работы региональной спецорганизации.

Церемония состоялась в завершение общего собрания членов и заседания Правления, НО «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития», состоявшихся в первый день ПМЭФ-2024.

Участники обсудили роль региональных агентств развития в повышении инвестиционной привлекательности субъектов, итоги исследований региональных инвестиционных карт как одного из пяти элементов Регинвестстандарта 2.0 и инвестиционных порталов. Рафаэль Хусяиншин поделился с коллегами планами работы организации и проведения совместных мероприятий в субъектах РФ во втором полугодии текущего года.

В числе сервисов и успешных практик членов НААИР, которые планируются к продвижению на международном уровне, был отмечен рязанский «Инвестиционный маркетплейс».

Гендиректор «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин оформил намерения об укреплении двусторонних отношений с ведущей инвестиционной платформой на Ближнем Востоке — AIM Congress, и Корпорацией развития Запорожской области. Сотрудничество будет ориентировано на совместную организацию презентационных и обучающих мероприятий по темам инвестиций и поддержки бизнеса. Помимо этого, соглашения предусматривают обмен положительным опытом сопровождения инвестпроектов и продвижение перспективных для инвесторов преимуществ и предложений сторон.