Компания «Капитал» оказала помощь выпускникам школы-интерната в Рыбном

В преддверии Дня защиты детей строительная компания «Капитал» оказала помощь выпускникам школы-интерната в Рыбном.

Чтобы помочь ребятам адаптироваться к самостоятельной жизни, им подарили бытовые наборы, которые пригодятся в общежитии. В этом году в учебном учреждении 16 выпускников.

«Пусть она будет наполнена яркими событиями, новыми знакомствами и достижениями», — пожелали представители компании.

«Капитал-Строитель Жилья» планирует в дальнейшем продолжать сотрудничество с выпускниками школы-интерната.