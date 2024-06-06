Инженеры РГРТУ принимали участие в разработке электрической Lada Niva Travel

Инженеры РГРТУ принимали участие в разработке электрической Lada Niva Travel (E-Niva). АвтоВАЗ презентовал прототип электрокара на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщило агентство РБК.

По словам представителя компании, это концептуальный макет, построенный на базе Niva Travel.

В разработке новой версии принимали участие ученые и инженеры кафедры телекоммуникаций и основ радиотехники (ТОР) Рязанского государственного радиотехнического университета в сотрудничестве с инновационной компанией «Лаборатория Сфера». Научно-технической командой из Рязани разработан центральный контроллер управления электромобиля (VCU — vehicle control unit).