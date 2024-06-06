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Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
В регионе продолжатся грозы, ливни, местами возможен град.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Сообщение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июня, с сохранением до конца суток, на территории Рязанской области местами продолжатся грозы, кратковременный ливневой дождь, в отдельных районах град, при грозе усиление ветра порывами до 13-18 м/с.

Жителей области призвали быть предельно внимательными в условия неблагоприятных погодных условий.