Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

В регионе продолжатся грозы, ливни, местами возможен град.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Сообщение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 июня, с сохранением до конца суток, на территории Рязанской области местами продолжатся грозы, кратковременный ливневой дождь, в отдельных районах град, при грозе усиление ветра порывами до 13-18 м/с.

Жителей области призвали быть предельно внимательными в условия неблагоприятных погодных условий.