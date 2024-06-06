Бастрыкин отреагировал на жалобы скопинцев на неприятный запах с фермы

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Бастрыкин отреагировал на жалобы скопинцев на неприятный запах с фермы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Местные жители сообщили, что в 2018 году в Скопине, несмотря на возражения граждан, вблизи населенного пункта построили крупный животноводческий комплекс. Из-за несоблюдения санитарных требований на предприятии местные жители ощущают неприятный запах.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.