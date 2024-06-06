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«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
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5 июня 2024 20:06
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LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
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Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
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А что в кино? «Непослушники», «Сказочный патруль. Шоу продолжается» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Непослушники» — российский комедийный фильм Владимира Котта с Виктором Хориняком в главной роли.

«Сказочный патруль. Шоу продолжается» — полнометражный мультфильм от студии «Паровоз» по мотивам Сказочного Патруля.

«На краю земли» — драма от режиссера Ли Тамахори. 1830 годы. Проповедник без духовного сана оказывается в эпицентре кровавого противостояния племен маори.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».