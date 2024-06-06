А что в кино? «Непослушники», «Сказочный патруль. Шоу продолжается» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Непослушники» — российский комедийный фильм Владимира Котта с Виктором Хориняком в главной роли.

«Сказочный патруль. Шоу продолжается» — полнометражный мультфильм от студии «Паровоз» по мотивам Сказочного Патруля.

«На краю земли» — драма от режиссера Ли Тамахори. 1830 годы. Проповедник без духовного сана оказывается в эпицентре кровавого противостояния племен маори.

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