А что в кино? «Непослушники», «Сказочный патруль. Шоу продолжается» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
«Непослушники» — российский комедийный фильм Владимира Котта с Виктором Хориняком в главной роли.
«Сказочный патруль. Шоу продолжается» — полнометражный мультфильм от студии «Паровоз» по мотивам Сказочного Патруля.
«На краю земли» — драма от режиссера Ли Тамахори. 1830 годы. Проповедник без духовного сана оказывается в эпицентре кровавого противостояния племен маори.
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