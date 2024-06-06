Новости Рязани за 6 июня 2024 год

«Газета.RU»: в России создали прививку от любого вида рака

Отмечается, что ученые провели испытания, которые показали 100% успех.

В России создали прививку от любого вида рака. Об этом «Газете.RU» сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Отмечается, что ученые провели испытания, которые показали 100% успех. Невакцинированные грызуны с меланомой умерли на 19-22-й день после исследования, вакцинированные живы.

А что в кино? «Непослушники», «Сказочный патруль. Шоу продолжается» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе. «Непослушники» — российский комедийный фильм Владимира Котта с Виктором Хориняком в главной роли. «Сказочный патруль. Шоу продолжается» — полнометражный мультфильм от студии «Паровоз» по мотивам Сказочного Патруля. «На краю земли» — драма от режиссера Ли Тамахори. 1830 годы. Проповедник без духовного сана оказывается в эпицентре кровавого противостояния племен маори. Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

Об этом сообщает сайт регионального МЧС.

Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Об этом сообщает сайт регионального МЧС. Отмечается, что в пятницу, 7 июня, в Рязанской области местами ожидаются грозы, ливни, усиление ветра до 17 м/с, в ночные и утренние часы местами туман 200-500 метров.

В Рязанском художественном музее открылась выставка с оригинальными работами Дали и Пикассо

Отмечается, что экспозиция готова для посещения.

В Рязанском художественном музее открылась выставка с оригинальными работами Дали и Пикассо. Об этом сообщается в официальной группе учреждения культуры «ВКонтакте». Отмечается, что экспозиция готова для посещения. «Можно увидеть оригинальные полотна Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса Утрилло, Кеса ван Донгена, Михаила Шемякина, Жоана Миро, Жоржа Брака, Василия Кандинского, Жана Арпа, Сони Делоне и многих других», — отмечается в посте. Передвижная выставка «Шедевры мастеров Парижской школы» будет работать до 18 августа. Возрастное ограничение 6+.

На трассе М5 в Рязанской области произошло ДТП

На кадрах видно, что столкнулись две легковушки.

На трассе М5 в Рязанской области произошло ДТП. Об этом сообщают читатели в редакцию РЗН.Инфо. На кадрах видно, что столкнулись две легковушки. По данным очевидцев, авария случилась на повороте на село Горяйново Рыбновского района. Там не работает светофор. Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.

На Московском шоссе в Рязани фура врезалась в легковушку

Отмечается, что движение на участке затруднено.

На Московском шоссе в Рязани фура врезалась в легковушку. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП. Аварии. Рязань». Авария произошла вблизи дягилевского поста ГАИ в сторону города. Отмечается, что движение на участке затруднено. Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.

В центре Рязани несколько улиц остались без света

Аварийные бригады работают над восстановлением электроэнергии.

В центре Рязани несколько улиц остались без света. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях. Ресурс отключили: ул. Лесопарковая;

проезд Речников;

Окское шоссе. Аварийные бригады работают над восстановлением электроэнергии.

В Рязани на улице Быстрецкой затопило первые этажи в новостройке

«Бассейн открываем», — написала рязанка.

В Рязани на улице Быстрецкой затопило первые этажи в новостройке. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «Рязань». Отмечается, что вода залила первый и второй этажи. «Бассейн открываем», — написала рязанка.

В Рязани неизвестный разбил машину и украл из нее документы

Инцидент произошел на улице Урицкого, 20 в понедельник, 3 июня, ночью.

В Рязани неизвестный разбил машину и украл из нее документы. Об этом сообщается в группе «Новости Рязани». Инцидент произошел на улице Урицкого, 20 в понедельник, 3 июня, ночью. «Забрали документы в черной папке. Вдруг кто-то нашел», — написал автор поста.

В мэрии рассказали об устранении последствий грозы в Рязани

Отмечается, что ливневая канализация исправна и находится в рабочем состоянии.

В мэрии рассказали об устранении последствий грозы в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба администрации. Отмечается, что ливневая канализация исправна и находится в рабочем состоянии. В местах подтопления дорог работают две бригады.

Бастрыкин отреагировал на жалобы скопинцев на неприятный запах с фермы

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Бастрыкин отреагировал на жалобы скопинцев на неприятный запах с фермы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. Местные жители сообщили, что в 2018 году в Скопине, несмотря на возражения граждан, вблизи населенного пункта построили крупный животноводческий комплекс. Из-за несоблюдения санитарных требований на предприятии местные жители ощущают неприятный запах. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Около поворота на село Поляны в Рязанском районе произошло ДТП

Информация о пострадавших не поступала.

Около поворота на село Поляны в Рязанском районе произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Рязань». На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля. Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.

В Совфеде предложили маркировать места для отдыха многодетных семей

Согласно инициативе, маркировку будут использовать гостиницы, кафе, рестораны и другие заведения, способные разместить многодетные семьи.

В Совфеде предложили маркировать места для отдыха многодетных семей. Об этом сообщает РЕН ТВ. Согласно инициативе, маркировку будут использовать гостиницы, кафе, рестораны и другие заведения, способные разместить многодетные семьи. Также в Совфеде предложили создать туристические маршруты для семей участников СВО, которые бы позволили им отдыхать вместе со своими родными во время прохождения реабилитации.

В Рязани задержали 35-летнего мужчину с «синтетикой»

Возбуждено уголовное дело.