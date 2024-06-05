В ЖК Fresh Life «Зелёного сада» летние скидки!

До 5000 руб. при оформлении ипотеки с господдержкой до 1 июля.

В ЖК Fresh Life «Зелёного сада» летние скидки!

Всего 24 квартиры осталось в этом шикарном жилом комплексе. Дом сдан, он находится в Кальном — самом популярном районе Рязани. Вы сразу получите ключи и сможете приступить к ремонту.

Fresh Life — это жилой комплекс, где применены самые современные технологии. Будущие жильцы обязательно оценят систему «умный дом», подземный паркинг, систему охраны «Антитеррор», зарядную станцию для электрокаров и инновационные скамейки с USB-портами для зарядки гаджетов.

Дворовая территория обустроена по уникальному проекту. Только у жителей Fresh Life есть фонтан в окружении зелени и цветов, бельчатник, детская и спортивная площадки, место для выгула собак.

Ночью дизайнерская подсветка создаёт жильцам особое серебристо-фиолетовое настроение.

Только сейчас уникальные скидки на квартиры в ЖК Fresh Life — до 5000 руб. с квадратного метра. Успейте оформить ипотеку с господдержкой до 1 июля и купить жильё, которое действительно будет вас радовать!