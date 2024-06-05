В Уфе молодой человек ударил ножом пассажира автобуса

В Уфе молодой человек ударил ножом пассажира автобуса. Об этом в среду, 5 июня, сообщил Telegram-канал «Baza».

Юноша громко разговаривал по телефону в транспорте. Мужчина сделал ему замечание и назвал оленем, на что дебошир достал нож и несколько раз ударил обидчика.

Напавшему удалось скрыться с места преступления, а позже его рыдания попали на камеру видеонаблюдения у одного из подъездов.

В полиции сообщили, что личность молодого человека установлена, но он пока не задержан. Раненого мужчину госпитализировали — он потерял много крови.