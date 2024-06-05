В Шацком районе 33-летний пьяный мужчина угнал автомобиль у знакомой

Возбуждено уголовное дело.

В Шацком районе 33-летний пьяный мужчина угнал автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратилась 43-летняя жительница Шацкого района и сообщила, что от дома пропал припаркованный автомобиль «Киа».

Женщина уточнила, что подвозила знакомого и оставила ключ в салоне.

Установлено, что угонщиком оказался 33-летний местный житель. У него нет водительских прав.

Возбуждено уголовное дело.