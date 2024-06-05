В Санкт-Петербурге пенсионер избил и изнасиловал бывшую супругу

В Санкт-Петербурге пенсионер избил и изнасиловал бывшую супругу. Об этом в среду, 5 июня, сообщил РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Колпино. Соседи услышали крики и вызвали полицию. На место приехал наряд, который спас женщину.

Выяснил, что 69-летний мужчина напал на 66-летнюю бывшую жену и изнасиловал ее. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести. У нее диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и другие травмы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.