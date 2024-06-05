В Рязанском районе произошло ДТП

На дороге столкнулись «Фольксваген Транспортер» и «Шкода Рапид».

В Рязанском районе произошло ДТП. Об этом в среду, 5 июня, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась 4 июня, примерно в 17:15, на 12-ом километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское». По предварительной информации, 30-летний водитель за рулем «Фольксваген Транспортер» столкнулся с автомобилем «Шкода Рапид» под управлением 52-летнего мужчины.

В результате происшествия транспортные средства получили механические повреждения.