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В России выросла средняя продолжительность жизни до 73,5 лет
Отмечается, что рост зафиксировали благодаря развитию региональных сосудистых центров.

В России выросла средняя продолжительность жизни до 73,5 лет. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на члена РАН Филиппа Палеева.

Отмечается, что рост зафиксировали благодаря развитию региональных сосудистых центров.

По словам эксперта, секрет долголетия заключается в приверженности здоровому образу жизни, раннем выявлении заболеваний и качественной профилактике осложнений.