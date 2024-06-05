В России планируют сделать обязательными ЕГЭ по профильным предметам

Это коснется абитуриентов, которые планируют поступать в педагогические вузы.

В России планируют сделать обязательными ЕГЭ по профильным предметам для поступления в педагогические вузы. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Его слова передает агентство ТАСС.

Отмечается, что на данный момент педвузы при принятии студентов на специальности учителей физики, географии и других предметов могут не устанавливать ЕГЭ по соответствующим дисциплинам.

«Мы считаем, что со следующего года надо закрепить в качестве обязательного экзамен для абитуриентов по профильным предметам», — сказал Фальков в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.