В Псковской области мужчины жестоко избили 26-летнюю девушку и бросили в озеро

В Псковской области мужчины жестоко избили 26-летнюю девушку, привязали к ногам кирпичи и бросили в озеро. Об этом пишут «Плохие новости».

По данным канала, местная жительница ушла из дома и не вернулась.

К правоохранителям обратился мужчина, который рассказал, что плавал в водоеме, нырнул и увидел женский труп на дне.

По предварительным данным, девушка пришла на пляж, где познакомилась с компанией. Ей предложили выпить, а после этого стали склонять к интиму, но она отказалась. Тогда мужчины жестоко избили ее и выбросили тело в воду.

Возбуждено уголовное дело.