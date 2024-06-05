В Подмосковье задержали предполагаемого педофила

В Подмосковье задержали предполагаемого педофила. Об этом в среду, 5 июня, сообщил Telegram-канал «SHOT» со ссылкой на слова отца одной из несовершеннолетних, которой писал мужчина.

По данным собеседника портала, 50-летний детский сталкер — владелец табачного магазина в Химках. Он находил в интернете 12-13-летних школьниц и предлагал им алкоголь, бесплатные электронные сигареты, духи, звал к себе домой «поиграть с котëнком», поесть суши, покататься на машине по Москве и прочее. Девочки рассказали, что задержанный позже просил об интимных услугах и оральном сексе, а некоторых из них «пытался лапать».

Одна из несовершеннолетних пожаловалась на излишнее внимание от взрослого знакомого своим родителям, они обратились в полицию.

Сейчас с предпринимателем работают следователи.