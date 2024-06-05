В московском аэропорту Внуково таксист избил 60-летнего мужчину

В московском аэропорту Внуково таксист избил 60-летнего мужчину. Об этом в среду, 5 июня, сообщили «Известия».

Инцидент произошел в ночь на среду. Несколько таксистов подошли к жителю столицы и предложили свои услуги. Один из водителей начал настаивать на поездке с ним. Клиент отказался, а в ответ на это получил оскорбления.

Словесный конфликт перерос в драку. Водитель ударил потенциального пассажира в пах и живот.

Пострадавший написал заявление в полицию.