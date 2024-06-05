Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
25°
Чтв, 06
25°
Птн, 07
24°
ЦБ USD 88.76 -0.62 05/06
ЦБ EUR 96.56 -0.31 05/06
Нал. USD 80.00 / 99.50 05/06 12:30
Нал. EUR 92.70 / 107.00 05/06 12:30
Новости
Итоги года New
Публикации
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
3 051
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
7 656
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
18 866
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
9 967
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Михайлове следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего
Мужчина задохнулся при очистке стенок бункера готовой продукции.

В Михайлове следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего. Об этом в среду, 5 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 3 июня 2024 года в Михайлове подсобный сотрудник предприятия при очищении стенок бункера готовой продукции без использования средств защиты задохнулся из-за перекрытия дыхательных путей продуктами производства.

Следователи проводят комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана надлежащая юридическая оценка действиям (бездействию) ответственных лиц предприятия по обеспечению правил охраны труда и требований безопасности при производстве работ.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 143 УК РФ).

Напомним, ранее прокуратура начала проверку по факту гибели рабочего в Михайлове.