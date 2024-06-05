В Михайлове следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего

Мужчина задохнулся при очистке стенок бункера готовой продукции.

В Михайлове следственный комитет возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего. Об этом в среду, 5 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 3 июня 2024 года в Михайлове подсобный сотрудник предприятия при очищении стенок бункера готовой продукции без использования средств защиты задохнулся из-за перекрытия дыхательных путей продуктами производства.

Следователи проводят комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана надлежащая юридическая оценка действиям (бездействию) ответственных лиц предприятия по обеспечению правил охраны труда и требований безопасности при производстве работ.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 143 УК РФ).

Напомним, ранее прокуратура начала проверку по факту гибели рабочего в Михайлове.