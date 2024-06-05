В Иркутской области два электромонтера погибли от удара током

В Иркутской области два электромонтера погибли от удара током. Об этом в среду, 5 июня, сообщил Telegram-канал «ЧП Россия сегодня».

Бригаду рабочих отправили на ремонт подвески обесточенных опор контактной сети ж/д станции Вихоревка. Два электромонтера перешли на участок, который находился под напряжением. В итоге мужчины получили удар током и погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».