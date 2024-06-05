В ДТП на Михайловском шоссе пострадал 66-летний рязанец
Его госпитализировали.
В ДТП на Михайловском шоссе пострадал 66-летний рязанец. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.
ДТП случилось 5 июня на 528-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». 66-летний житель Рязанского района, управляя автомобилем SKoda Octavia столкнулся с автомобилем Lada Vesta, под управлением 30-летнего жителя Рязани.
В результате пострадал водитель SKoda. Его госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появилось видео с места.