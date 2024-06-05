Стали известны подробности избиения рязанских чиновников

Они пытались разнять драку подростков.

Стали известны подробности избиения рязанских чиновников. Об этом в среду, 5 июня, сообщил Telegram-канал «Mash».

Инцидент случился у здания Администрации Рязанского района. Там подростки устроили драку. Заместители глав районов выходили с работы и попытались разнять школьников.

В результате потасовки у Бориса Ясинского зафиксировано сотрясение. Дениса Турханова избили. Побои оба чиновника сняли, заявления в полицию написаны.

Напомним, ранее стало известно, что заместителей глав администраций двух районов избили в Рязани.