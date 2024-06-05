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Средства ПВО уничтожили пять беспилотников над регионами России

Средства ПВО уничтожили пять беспилотников над регионами России. Об этом в среду, 5 июня, сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Два БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области, еще два над Курской областью и один в районе Воронежа.