Средства ПВО уничтожили пять беспилотников над регионами России

Средства ПВО уничтожили пять беспилотников над регионами России. Об этом в среду, 5 июня, сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Два БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской области, еще два над Курской областью и один в районе Воронежа.