Рязинформбюро: заместителей глав администраций двух районов избили в Рязани

Речь идет о Борисе Ясинском и Денисе Турханове.

Заместителей глав администраций двух районов избили в Рязани. Об этом в среду, 5 июня, сообщил Telegram-канал «Рязинформбюро».

"По неофициальным данным вчера вечером возле администрации Рязанского района были избиты заместители главы администрации Борис Ясинский и Денис Турханов", — указано в публикации.

Подробности происшествия неизвестны.

Борис Ясинский занимает должность первого заместителя главы администрации Касимова. Денис Турханов — заместитель главы администрации Рязанского района.