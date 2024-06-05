Рязанские полицейские пресекли продажу контрафактных сигарет

Уголовное дело направлено в суд.

Рязанские полицейские пресекли продажу контрафактных сигарет. Об этом в среду, 5 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Следователем ОМВД России по Московскому району окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 32-летнего уроженца одной из стран Закавказья. Его обвиняют в незаконном обороте немаркированных табачных изделий.

В конце января 2024 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции зафиксировали факт продажи сигарет с признаками контрафактности в торговом павильоне на проезде Шабулина.

Правоохранители обнаружили и изъяли 12 510 пачек сигарет известных марок на общую сумму 1 миллион 613 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.