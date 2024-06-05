Рязанская мэрия не планирует возвращать арт-объект в виде трона в Кремлевский сквер

Он не предусмотрен концепцией благоустройства за 250 миллионов рублей.

В горадминистрации сообщили РЗН. Инфо, что они не планируют возвращать арт-объект в виде трона «Рязань — Родина сахарного леденца» в Кремлевский сквер, потому что тот не предусмотрен концепцией благоустройства за 250 миллионов рублей.

На вопрос редакции, где сейчас находится трон, мэрия ответила, что он не является муниципальным имуществом.

При этом в Рязанском музее леденца РЗН. Инфо рассказали, что и у них его тоже нет. По их словам, до благоустройства его забрала администрация.

Редакция попросила уточнить, что за «малые архитектурные формы», которые собирались установить при благоустройстве. Оказалось, это лавки и урны.

Также мэрия прокомментировала, что в данный момент закупает материалы, чтобы подключить неработающий туалет около памятника Сергею Есенину к электросетям. Когда он начнет функционировать в пресс-службе не уточнили.

Напомним, в июле 2023 года в СМИ появилась информация, что пушку и трон из Кремлевского сквера перенесут на другое место.

После новости РЗН. Инфо о том, что в сквере нет газонов и туалетов, в мэрии сообщили, что подрядчик устранит недочеты по неравномерно взошедшему газону, а туалет на территории не предусмотрен.