Рязанская мэрия: деревья возле школы № 68 спилили без разрешения

Вырубка не согласована.

В рязанской мэрии РЗН. инфо заявили, что деревья возле школы № 68 спилили без разрешения.

По словам ведомства, данный участок находится в частной собственности. Вырубка не согласована. В ближайшее время в этом районе высадят в два раза больше деревьев по сравнению со спиленными.

Как уточнили в горадминистрации, сейчас рассматривается вопрос подачи искового заявления о расторжении договора купли-продажи этого земельного участка.