Рязанская Госавтоинспекция анонсировала проверку госномеров

Нарушителей привлекут к административной ответственности.

Рязанская Госавтоинспекция анонсировала проверку госномеров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В среду, 5 июня, инспекторы проводят комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также — транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке.

«В случае выявления таких правонарушений водители автомобилей будут привлечены к строгой административной ответственности», — отметили в сообщении.