Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронной почтой

Они присылают фишинговую рассылку писем, мимикрируя под известные банковские организации или, например, портал «Госуслуг».

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронной почтой. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что злоумышленники пишут потенциальной жертве на электронную почту. Они присылают фишинговую рассылку писем, мимикрируя под известные банковские организации или, например, портал «Госуслуг», в которых сообщается о списании крупной суммы или взломе профиля.

Если реакция есть, то с человеком связывается якобы представитель организации и направляют пользователю на половину заполненную заявку на оформление кредита.