Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронной почтой
Они присылают фишинговую рассылку писем, мимикрируя под известные банковские организации или, например, портал «Госуслуг».
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронной почтой. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что злоумышленники пишут потенциальной жертве на электронную почту. Они присылают фишинговую рассылку писем, мимикрируя под известные банковские организации или, например, портал «Госуслуг», в которых сообщается о списании крупной суммы или взломе профиля.
Если реакция есть, то с человеком связывается якобы представитель организации и направляют пользователю на половину заполненную заявку на оформление кредита.