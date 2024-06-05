РНПК провела открытый урок для рязанских школьников ко Дню эколога

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») ко Дню эколога провела открытый урок для учащихся школы № 47 на биологических очистных сооружениях. В роли эксперта выступил начальник управления охраны окружающей среды и очистных сооружений Андрей Вегерин. Он рассказал гостям о всех этапах очистки сточных вод. Школьники своими глазами увидели, как работают сооружения, какая применяется технология очистки, как выглядят сточные воды, как их очищают от загрязнений.

БОС является отдельной установкой РНПК и ведет очистку сточных вод не только с предприятия, но и города. Ежесуточно по канализационным трубам и коллекторам поступает до 320 тыс. куб. м. сточных вод. Из их 85% - это хозяйственно-бытовые стоки, 15% - нефтезавода.

Биохимическая очистка стоков проходит в два этапа. Первый — механическая очистка, которую проводят с помощью решеток, песколовок и первичных отстойников. На этом этапе из воды удаляются все крупные нерастворимые загрязнения. В рамках второго этапа — воду чистят специальные микроорганизмы — активный ил.

В процессе работы бактерии используют поступающие загрязнения для собственного питания и роста. Избыточный активный ил после выведения из системы очистных сооружений, обеззараживания, обезвоживания и переработки используется для получения почвогрунта, который может применяться для озеленения территорий.

Завершился урок подходом к передвижному автомобилю по контролю качества атмосферного воздуха, который входит в состав экологической лаборатории завода. Желающие могли зайти внутрь и посмотреть, как ведется анализ воздуха в режиме онлайн и как работает метеокомплекс.

Ежедневно экологическая лаборатория выполняет более 200 анализов качества воды и почвы. Проверка атмосферного воздуха проводится более 140 раз в сутки. Контроль ведется круглосуточно как на промплошадке, так и в санитарно-защитной зоне предприятия.

«Мы на практике показали ребятам, как работают очистные сооружения. Школьники воочию увидели очистку сточных вод и будни нашей лаборатории. Дети задавали вопросы, и я надеюсь, что мы заложили основы понимания трудовых процессов в нашем подразделении. Надеюсь, этот урок позволит детям иначе взглянуть на повседневную жизнь крупного города» , — сказал начальник управления охраны окружающей среды и очистных сооружений РНПК Андрей Вегерин.

«Мы с учащимися нашей школы не в первый раз приезжаем на очистные сооружения, и каждый раз это очень интересно. Некоторые из ребят глубоко интересуются химией и биологией, поэтому им этот урок был очень полезным», — поделилась впечатлениями о встрече учитель школы № 47 Елена Енякина.

Справка.

АО «РНПК» является крупнейшим перерабатывающим активом НК «Роснефть». Завод входит в четверку ведущих НПЗ России по объёмам переработки и ассортименту выпускаемой продукции. Мощность по переработке составляет более 18 млн. тонн нефти в год. Завод производит высококачественные автомобильные бензины, дизельные топлива, авиационный керосин, котельные топлива, дорожные и строительные битумы, сжиженные углеводородные газы и другие нефтепродукты.