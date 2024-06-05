Путин ответил на вопрос о потерях ВС России на фронте

По словам президента, потери России в разы меньше, чем Украины.

Путин ответил на вопрос о потерях ВС России на фронте. Об этом он рассказал на ПМЭФ-2024, его цитирует URA.ru.

По словам президента, потери России в разы меньше, чем Украины. Он рассказал, что в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, в России — 6465 украинских.

«ВСУ в месяц теряют 50 тысяч человек убитыми и ранеными, соотношение примерно 1 к 5», — сказал президент.