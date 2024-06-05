Производитель систем вентиляции стал резидентом индустриального парка «Рязанский»

Производитель систем вентиляции стал резидентом индустриального парка «Рязанский». Соглашение о сотрудничестве подписали 5 июня руководители «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин и ООО «Атмосфера» Артем Таран на площадке Петербургского международного экономического форума-2024.

К реализации проекта на территории флагманской площадки региона инвестор планирует приступить уже в этом году.

Новый завод будет производить комплексные энергоэффективные решения для индивидуальной вентиляции жилых помещений в многоквартирных домах, на его базе также откроют научно-исследовательский институт. С созданием комплекса рязанцы получат возможность трудоустройства по 200 вакансиям.

Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Объем инвестиций составит 350 млн рублей из собственных средств компании и денежного гранта от Фонда содействия инновациям. В настоящее время проект ООО «Атмосфера» по энергоэффективности проходит защиту в инновационном центре «Сколково».

Индустриальный (промышленный) парк «Рязанский» — территория с преференциальным режимом деятельности для предприятий, сетью автодорог и железнодорожных путей, инженерных коммуникаций. На площади более 560 га локализовались 17 резидентов и пользователей инфраструктуры. Общий объем инвестиций по их проектам составляет около 43 млрд рублей. Предоставление услуг управляющей компании обеспечивает АО «Корпорация развития Рязанской области».