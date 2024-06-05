Полиция прокомментировала избиение рязанских чиновников

Пострадавшие написали заявления.

Полиция прокомментировала избиение рязанских чиновников. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что к правоохранителями 4 июня, примерно в 19 часов, поступило сообщение о конфликте на улице Связи. В нем участвовали пять молодых людей в возрасте от 21 до 26 лет и мужчины в возрасте 34, 44, 46 лет.

По данным ведомства, рязанцы сделали замечание молодым людям о непристойном поведении в общественном месте. После этого их начали избивать.

Пострадавшие написали заявления в полицию.