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Полиция прокомментировала избиение рязанских чиновников
Пострадавшие написали заявления.

Полиция прокомментировала избиение рязанских чиновников. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что к правоохранителями 4 июня, примерно в 19 часов, поступило сообщение о конфликте на улице Связи. В нем участвовали пять молодых людей в возрасте от 21 до 26 лет и мужчины в возрасте 34, 44, 46 лет.

По данным ведомства, рязанцы сделали замечание молодым людям о непристойном поведении в общественном месте. После этого их начали избивать.

Пострадавшие написали заявления в полицию.