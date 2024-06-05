Полицейские задержали в Рязани 47 нелегальных мигрантов

Иностранцев привлекли к административной ответственности.

Полицейские задержали в Рязани 47 нелегальных мигрантов. Об этом в среду, 5 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

4 июня в Московском районе сотрудники полиции провели рейдовое мероприятие по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства.

На территории крупного строящегося объекта в поселке Семчино проверили легальность нахождения около 100 граждан стран ближнего зарубежья.

В результате 47 мигрантов были доставлены в отдел полиции. Все они привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.8 и 18.10 КоАП РФ, — за нахождение в Российской Федерации с нарушением режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия в отношении лиц, привлекших мигрантов к трудовой деятельности на предмет законности использования иностранной рабочей силы.