Поездка из Москвы в Рязань по высокоскоростной ж/д магистрали сократится вдвое

Время в пути составит 1 час 5 минут.

Поездка из Москвы в Рязань по высокоскоростной железнодорожной магистрали сократится вдвое. Об этом в среду, 5 июня, сообщили РИА Новости со ссылкой на презентацию ПМЭФ-2024.

«Сейчас 2 часа 3 минуты. Станет 1 час 5 минут — в 1,9 раза быстрее», — говорится на слайдах о времени в пути.

Протяженность ВСМ Москва — Рязань, которая пройдет через Коломну, составит 205 километров. Поезда будут развивать скорость до 400 километров в час. Дороге потребуется 9 высокоскоростных поездов.

Пассажиропоток планируется на уровне 5,8 миллиона человек в год против 1,3 миллиона нынешних.