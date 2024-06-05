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На двух улицах Рязани 6 июня отключат холодную воду
Ее не будет с 09:30 до 17:00.

На двух улицах Рязани 6 июня отключат холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В четверг, 6 июня, с 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Строителей, дома №№ 1, 1-а, 3, 5, 5-а, 5-б, 7, 7-а, 9, 9-а, 11, 11 корпус 1, 11-а, 13, 13-а, 13-б, 5-в (Научно-клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии);
  • Касимовское шоссе, дом № 48 корпус 5.

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.