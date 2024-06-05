Минобороны отчиталось о потерях ВСУ за сутки

Средства ПВО сбили 55 украинских беспилотников, десять снарядов HIMARS и «Ольха», две авиабомбы Hammer, две ракеты ЗРК Patriot.

ВСУ потеряли 1005 боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что ВС России отразили пять контратак противника и поразили место хранения безэкипажных катеров ВСУ.

Средства ПВО сбили 55 украинских беспилотников, десять снарядов HIMARS и «Ольха», две авиабомбы Hammer, две ракеты ЗРК Patriot.