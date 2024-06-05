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«МегаФон» и Республика Коми усилят сотрудничество по цифровизации региона

«МегаФон» и Правительство Коми договорились о развитии телекоммуникационных технологий на территории региона. В документе обозначили приоритетные направления и определили акценты для решения вопросов в сфере транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, экологии и туризма.

Подписи в документе поставили генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и глава Республики Коми Владимир Уйба. В ближайшие четыре года сотрудничество будет направлено на реализацию проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе принципов государственно-частного партнерства, обеспечения беспроводной связью отдаленных населенных пунктов.

Важной составляющей совместной работы станет внедрение решений по сохранению безопасности на автодорогах региона с помощью современных цифровых решений, аналитических инструментов big data МегаФона для комплексной оценки потоков миграции населения, систем экологического онлайн-мониторинга, а также защиты от киберугроз.

«Республика Коми является важным регионом для МегаФона — здесь работают сотни объектов в городах и удаленных населенных пунктах, мобильная связь и скоростной интернет обеспечены на нефтегазовых месторождениях, предприятиях угольной промышленности», — рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

По данным главы Республики Коми, сотрудничество с компанией развивается успешно и на долгосрочной основе. Мы заинтересованы в цифровой трансформации региона, которая позволит повысить эффективность управления, улучшить качество жизни граждан, создать новые возможности для развития экономики.