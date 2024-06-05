Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

На регион надвигаются ливни, град и гроза.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Об этом в среду, 5 июня, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до конца суток 5 июня на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, кратковременный ливневой дождь, в отдельных районах град, при грозе усиление ветра порывами до 12-17 м/с.

Жителей области призвали быть внимательными и осторожными в непогоду.