Блогер Wylsacom оценил рязанский общественный транспорт

Соответствующий видеоролик появился на его YouTube-канале, на который подписаны более 11,5 млн человек.

Блогер Wylsacom оценил рязанский общественный транспорт. Соответствующий видеоролик появился на его YouTube-канале, на который подписаны более 11,5 млн человек.

В своем ролике снял блоге путешествует по городам России на общественном транспорте. Первой точкой в его путешествии стала Рязань. Wylsacom прокатился на рязанских автобусах и троллейбусах.

Блогер отметил, что был наслышан о том, что Рязань является городом технологического контраста и он был готов увидеть разваливающиеся троллейбусы рядом с современной техникой. Он также попытался оформить льготную карту «УмКа» в Почте России, но там заявили, что карты не выдают.

«Я ожидал увидеть контраст — я его получил. Очень старые троллейбусы соседствуют с новыми-кайфовыми, которые как гибриды могут ехать еще и без рогов на собственной тяге», — рассказал Wylsacom.

Также блогер похвалил городские автобусы, при этом упомянув, что есть еще старые маршрутки и странные «ПАЗики».