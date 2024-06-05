Банк Тинькофф поменял название

Новое наименование — Т-банк.

Банк Тинькофф поменял название. Об этом в среду, 5 июня, написали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Новое наименование кредитной организации — Т-банк.

Отмечается, что все сервисы работают под новыми названиями: Т-Банк, Т-Инвестиции, Т-Мобайл и так далее. Адрес сайта тоже изменен.

До осени 2024 года компания поменяет дизайн карт, внешний вид банкоматов и оформление других элементов. О смене названий юридических лиц группа сообщит дополнительно.