Банк Тинькофф поменял название
Новое наименование — Т-банк.
Банк Тинькофф поменял название. Об этом в среду, 5 июня, написали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Новое наименование кредитной организации — Т-банк.
Отмечается, что все сервисы работают под новыми названиями: Т-Банк, Т-Инвестиции, Т-Мобайл и так далее. Адрес сайта тоже изменен.
До осени 2024 года компания поменяет дизайн карт, внешний вид банкоматов и оформление других элементов. О смене названий юридических лиц группа сообщит дополнительно.