50-летний рязанец перевел мошенникам 200 тысяч рублей

Полиция возбудила уголовное дело.

50-летний рязанец перевел мошенникам 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 50-летний житель Михайловского района и рассказал, что с ним по телефону связался незнакомец и представился работником офиса сотовой связи. Он заявил, что мужчине необходимо продлить договор на оказание услуг, а для этого нужно сообщить номер СНИЛС.

Вскоре михайловцу позвонили из «правоохранительных органов». Некий мужчина сообщил, что он попал под влияние мошенников, которые получили доступ к личному кабинету портала «Госуслуг» и будут пытаться оформить от его имени кредит.

В целях безопасности мужчине порекомендовали снять все накопления и перевести их на «безопасный счет». Михайловец приехал в Рязань, обналичил 200 300 рублей и через банкомат перевел их на указанный счет.

Полиция возбудила уголовное дело.