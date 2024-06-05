20-летняя рязанка перевела мошенникам 1,4 млн рублей при поиске работы

Девушку убедили установить приложение для видеозвонков, чтобы взаимодействовать через него.

20-летняя рязанка перевела мошенникам 1,4 млн рублей при поиске работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Девушку убедили установить приложение для видеозвонков, чтобы взаимодействовать через него.

Злоумышленники сообщили жертве, что необходимо включить демонстрацию экрана и запись: так соискатель сможет позже пересмотреть инструкцию.

На самом деле они увидели СМС от банка с кодом для входа в мобильное приложение.