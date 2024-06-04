Жителя Рыбновского района приговорили к обязательным работам за угрозу убийством

Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.

Жителя Рыбновского района приговорили к обязательным работам за угрозу убийством сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, 53-летний рыбновец выпивал вместе с сожительницей и знакомым. В какой-то момент он приревновал женщину к другу, взял молоток и начал ей угрожать. Его задержали, было возбуждено уголовное дело.

Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.