Жителя Рыбновского района приговорили к обязательным работам за угрозу убийством
Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.
Жителя Рыбновского района приговорили к обязательным работам за угрозу убийством сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, 53-летний рыбновец выпивал вместе с сожительницей и знакомым. В какой-то момент он приревновал женщину к другу, взял молоток и начал ей угрожать. Его задержали, было возбуждено уголовное дело.
Суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.