В Туме мошенники обманули женщину почти на 2,5 миллиона рублей

Аферисты использовали сразу несколько схем обмана.

В Туме мошенники обманули женщину почти на 2,5 миллиона рублей. Об этом во вторник, 4 июня, сообщил ИД «Пресса».

Местной жительнице на телефон поступил звонок, неизвестная заявила об истечении срока действия сим-карты, для продления которой необходимо продиктовать ИНН и код доступа на Госуслуги. Тумчанка выполнила все требования.

После этого женщине позвонили снова, но уже якобы от сотрудника банка, который сообщил об утечке данных мошенникам и оформлении кредита на ее имя. Для решения проблемы пострадавшей рекомендовали составить встречную заявку на заем и перевести деньги на «безопасный счет». Женщина перечислила мошенникам 435 тысяч рублей.

Далее они высказали опасение, что на родственников также могли оформить кредит и попросили предоставить данные мужа. По тому же алгоритму аферисты настоятельно рекомендовали местной жительнице оформить заем, а полученные деньги вновь перевести на безопасный счет. Так семья направила мошенникам еще два миллиона рублей.