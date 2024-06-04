В Скопинском районе умерла ветеран Великой Отечественной войны Мария Бурденкова

Ей было 102 года.

В Скопинском районе на 103-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны Мария Бурденкова. Об этом во вторник, 4 июня, сообщил ИД «Пресса». Женщина была последней участницей войны в районном муниципалитете.

Мария Ильинична родилась 25 апреля 1922 года в деревне Дмитриевские хутора. В 1939 году ее забрала в Ленинград тетя.

В августе 1941 года Марию Бурденкову эвакуировали в Рязанскую область. В 1943-м она была мобилизована Желтухинским РВК. Находилась в составе 29-го отдельного батальона связи и радионавигационного обеспечения ВВС КА при 2-м гвардейском авиационном бомбардировочном Брянском корпусе.

Победу Мария Бурденкова встретила в Польше. Ее демобилизовали 25 сентября 1945 года в звании гвардии младшего сержанта.

После войны Мария Ильинична работала в войсковой части поселка Желтухинский, была заведующей секретным отделом.