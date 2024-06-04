В Рязанской области после укуса клеща погиб семилетний ребенок

Отмечается, что 1 июня ребенка укусил клещ. Родители обратились в больницу, поздно вечером мальчик скончался.

В Рязанской области после укуса клеща погиб семилетний ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани» со ссылкой на подписчиков, знакомых с ситуацией.

«В селе Новоселки состоятся похороны семилетнего мальчика, который погиб после укуса клеща», — написано в посте.

Отмечается, что 1 июня ребенка укусил клещ. Родители обратились в больницу, поздно вечером он скончался.

По данным жителей, администрация не окашивает территории детских площадок, футбольного поля, не опиливает кусты.