Мэрия: в рязанском автобусе, где девушка потеряла сознание, работал кондиционер

По данным ведомства, во время проверки МУП «УРТ» выяснили, что кондиционер в салоне автобуса находился в исправном состоянии и работал во время поездки.

В рязанском автобусе № 7, где девушка потеряла сознание, работал кондиционер. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По данным ведомства, во время проверки МУП «УРТ» выяснилось, что кондиционер в салоне автобуса находился в исправном состоянии и работал во время поездки. Эту информацию подтвердили и другие пассажиры автобуса.

Как отметили в горадминистрации, этот автобус — из новой партии, поступившей в УРТ в мае по программе ФНБ.