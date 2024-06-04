В Рязанской области полицейские поймали пьяного водителя скутера без «прав»

От прохождения освидетельствования мужчина отказался.

В Рязанской области полицейские поймали пьяного водителя скутера без «прав». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в селе Ижеславль Михайловского района инспекторы ГАИ остановили мужчину на скутере. У него имелись характерные признаки алкогольного опьянения.

От прохождения освидетельствования он отказался.

Сотрудники полиции установили, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке, а нарушитель не имеет водительского удостоверения.

Рязанцу грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение штрафа размере 30 тысяч рублей.