В Рязанской области полицейские поймали пьяного водителя скутера без «прав»
От прохождения освидетельствования мужчина отказался.
В Рязанской области полицейские поймали пьяного водителя скутера без «прав». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в селе Ижеславль Михайловского района инспекторы ГАИ остановили мужчину на скутере. У него имелись характерные признаки алкогольного опьянения.
От прохождения освидетельствования он отказался.
Сотрудники полиции установили, что транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке, а нарушитель не имеет водительского удостоверения.
Рязанцу грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение штрафа размере 30 тысяч рублей.