В Рязани женщина на «Рено» протаранила две припаркованные иномарки

Она получила травмы.

В Рязани женщина на «Рено» протаранила две припаркованные иномарки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось 3 июня, примерно в 17:49, вблизи дома № 53/98 на улице Островского. 44-летняя рязанка, управляя автомобилем Renault Symbol, совершила наезд на стоящие CHERY TIGGO и автомобиль HAVAL.

В результате водитель автомобиля Renault получила травмы и обращалась за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.