В Рязани задержали рецидивиста за ограбление женщин и кражу
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани задержали рецидивиста за ограбление женщин и кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В полицию обратилась 22-летняя местная жительница и рассказала, что неизвестный мужчина проник в ее квартиру, схватил сумку и убежал.
Злоумышленника задержали.
Позже стало известно, что рязанец отобрал у 54-летней женщины деньги и телефон.
Кроме того, он взломал замок торговой палатки на улице Интернациональной и похитил из нее продукты питания и деньги.
Возбуждено уголовное дело.