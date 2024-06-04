В Рязани задержали рецидивиста за ограбление женщин и кражу

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали рецидивиста за ограбление женщин и кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратилась 22-летняя местная жительница и рассказала, что неизвестный мужчина проник в ее квартиру, схватил сумку и убежал.

Злоумышленника задержали.

Позже стало известно, что рязанец отобрал у 54-летней женщины деньги и телефон.

Кроме того, он взломал замок торговой палатки на улице Интернациональной и похитил из нее продукты питания и деньги.

Возбуждено уголовное дело.